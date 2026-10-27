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Resumen

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Los mástiles de la embarcación turística Morgan, la cual sufrió un incidente mientras estaba amarrada en el Malecón 2000 de Guayaquil, Ecuador. (EFE/ José Jácome).
Los mástiles de la embarcación turística Morgan, la cual sufrió un incidente mientras estaba amarrada en el Malecón 2000 de Guayaquil, Ecuador. (EFE/ José Jácome).
Por Agencia EFE

Un total de 30.539 personas han resultado afectadas en Ecuador por las lluvias registradas desde el pasado 29 de agosto, fecha en la que se declaró la alerta roja en el país, según el más reciente reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), que mantiene en tres el número de fallecidos por la temporada invernal.

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