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Soldados de Ecuador se encuentran sobre un vehículo blindado en el puesto de mando de La Ferroviaria, en Durán, provincia de Guayas, el 15 de marzo de 2026. (Foto de MARCOS PIN / AFP).
Soldados de Ecuador se encuentran sobre un vehículo blindado en el puesto de mando de La Ferroviaria, en Durán, provincia de Guayas, el 15 de marzo de 2026. (Foto de MARCOS PIN / AFP).
/ MARCOS PIN
Por Agencia EFE

La primera jornada del toque de queda nocturno en parte de Ecuador, que terminó la madrugada de este lunes, se saldó con allanamientos estratégicos y varias personas capturadas, informaron las autoridades.

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