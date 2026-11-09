Un periodista que trabajaba en la convulsa provincia de Manabí, en el suroeste de Ecuador, fue asesinado cuando ingresaba a su vivienda, informó el lunes la ONG de libertad de prensa Fundamedios.

Tomás Beltrán era director del medio digital Calcetines y había recibido amenazas de muerte en abril tras denunciar por enriquecimiento ilícito a la alcaldesa de la localidad de Bolívar.

El comunicador “fue atacado a tiros la noche del 8 de noviembre, cuando ingresaba su vehículo a su vivienda en Calceta, cantón Bolívar”, señaló Fundamedios en X.

Las autoridades ecuatorianas no han informado las posibles causas del asesinato.

En abril, dos colaboradores de Beltrán también fueron asesinados y él recibió panfletos con amenazas. En 2023, su auto fue atacado con productos químicos, según Fundamedios.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el crimen y pidió una “investigación exhaustiva y expedita” para encontrar a los autores.

“El crimen reviste especial gravedad por los antecedentes de amenazas e intimidación que había denunciado Beltrán”, señaló la SIP en un comunicado.

Desde 2025, Beltrán estuvo incorporado al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de Ecuador.

De acuerdo con la fundación ecuatoriana Periodistas Sin Cadenas, en 2025 fueron asesinados seis periodistas en Ecuador.