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Tomás Beltrán, director del medio digital Calcetines, había recibido amenazas de muerte tras denunciar a una alcaldesa por presunto enriquecimiento ilícito.
Tomás Beltrán, director del medio digital Calcetines, había recibido amenazas de muerte tras denunciar a una alcaldesa por presunto enriquecimiento ilícito.
Por Agencia AFP

Un periodista que trabajaba en la convulsa provincia de Manabí, en el suroeste de Ecuador, fue asesinado cuando ingresaba a su vivienda, informó el lunes la ONG de libertad de prensa Fundamedios.

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