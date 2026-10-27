Decenas de vuelos militares de las fuerzas armadas de Estados Unidos fueron detectados desde junio en la base militar ecuatoriana de Taura, cerca de Guayaquil, según una investigación de AFP, meses después del anuncio por ambos países de una nueva etapa de cooperación contra el narcotráfico.

Aviones de transporte militar C-17 Globemaster, C-130 Hercules, aeronaves polivalentes V-22 Osprey y helicópteros ligeros tácticos Black Hawk convergeron desde el mes de junio en la única base de uso únicamente militar de Ecuador, reveló un análisis de cientos de horas de vuelo registrados por las plataformas de seguimiento de tráfico aéreo AirNav Radar y Flightradar24.

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En total, se registraron una veintena de vuelos de unos diez aparatos diferentes de la Fuerza Aérea y del cuerpo de Marines estadounidenses con destino o procedencia de Taura.

El análisis muestra varios trayectos de ida y vuelta de aviones de transporte entre la base ecuatoriana y aeródromos en Carolina del Norte, como el del cuerpo de Marines en Cherry Point y el aeropuerto internacional de Raleigh-Durham, así como un enlace en Dover (Delaware) y escalas en Puerto Rico y Panamá.

Esta imagen satelital, distribuida por Planet Labs PBC el 10 de octubre de 2026 muestra varias docenas de estructuras cuya forma y dimensiones coinciden con las de tiendas modulares de despliegue rápido, en la base aérea militar de Taura, cerca de Guayaquil, Ecuador. (Planet Labs PBC / AFP). / HANDOUT

Dos helicópteros Black Hawk fueron detectados en Taura a mediados de julio ya principios de septiembre, en la línea del anuncio formulado a mediados de agosto por el ministro de Defensa ecuatoriano sobre el despliegue, por parte de Estados Unidos, de tres de estos aparatos.

Ecuador forma parte del Escudo de las Américas, la nueva alianza de seguridad y lucha antidrogas impulsada por la administración Trump y conformada por una veintena de países de la región.

Las imágenes satelitales obtenidas y analizadas por AFP, muestran trabajos de ampliación de la base al menos desde agosto, e incluso desde julio, con el desbroce de varias hectáreas de vegetación en dos zonas del noreste de la instalación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (derecha), y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, posan para una foto al inicio de la Cumbre Escudo de las Américas en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP). / SAUL LOEB

Entre finales de junio y mediados de agosto, se cortó la vegetación a ambos lados de la pista de aterrizaje y de las vías de acceso y circulación, un cambio que no se aprecia para el mismo período de los años precedentes.

Desde finales de junio hasta mediados de octubre varias decenas de estructuras cuyas dimensiones corresponden a tiendas de campaña, usadas a menudo para el almacenamiento, logística o para la tropa.

También se instaló en los últimos meses una estructura aún más grande, con las dimensiones y la forma de una tienda de hangar plegable (unos 40 metros de largo por 20 metros de ancho).