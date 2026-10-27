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Resumen

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Esta imagen satelital, distribuida por Planet Labs PBC el 10 de octubre de 2026, muestra dos aeronaves cuyas dimensiones y forma coinciden con las de los V-22 Osprey, en la base aérea militar ecuatoriana de Taura, cerca de Guayaquil, Ecuador. (Planet Labs PBC / AFP).
Esta imagen satelital, distribuida por Planet Labs PBC el 10 de octubre de 2026, muestra dos aeronaves cuyas dimensiones y forma coinciden con las de los V-22 Osprey, en la base aérea militar ecuatoriana de Taura, cerca de Guayaquil, Ecuador. (Planet Labs PBC / AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

Decenas de vuelos militares de las fuerzas armadas de Estados Unidos fueron detectados desde junio en la base militar ecuatoriana de Taura, cerca de Guayaquil, según una investigación de AFP, meses después del anuncio por ambos países de una nueva etapa de cooperación contra el narcotráfico.

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