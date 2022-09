Al menos seis personas mueren en promedio cada día en siniestros de tráfico en Ecuador, la gran mayoría peatones y ciclistas dentro de las ciudades por culpa comúnmente de los efectos del alcohol o el exceso de velocidad, según reveló este martes un estudio de organizaciones y colectivos de la sociedad civil.

El informe “Vías urbanas más seguras: propuestas desde la sociedad civil”, realizado por la Asociación de Peatones de Quito, la Fundación Tandem y el colectivo Carishina en bici, indagó en los datos de siniestros de tránsito producidos en Ecuador entre 2019 y 2022.

Con las cifras de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), que sólo en este año reportan 1.470 fallecidos entre enero y agosto, los autores de la investigación identificaron los patrones más comunes de siniestros para que se tengan en cuenta de cara a la elaboración del reglamento de la nueva Ley de Tránsito, pendiente desde 2021.

Así encontraron que entre 2019 y 2022 ocurrieron 56.961 siniestros de tránsito en Ecuador, de los que el 66 % ocurrieron dentro de las ciudades.

Más controles de alcoholemia

También identificaron que en las vías urbanas se dio el 91 % de los siniestros causados por los efectos del alcohol a nivel nacional, así como el 76 % de aquellos causados por el exceso de velocidad.

No obstante, los autores del estudio advirtieron que existe un subregistro de siniestros vinculados a los efectos del alcohol ya que muchas veces no hay posibilidad de hacer la prueba in situ.

Por ello exhortaron a las autoridades a realizar controles de alcoholemia preventivos que inciten a los conductores a no consumir bebidas alcohólicas, a la par que elevar las sanciones, de modo que el castigo más grave no sea a partir de 0,12 gramos de alcohol por decilitro de sangre, sino 0,05 como en muchos otros países.

“La reducción de la concentración de alcohol en sangre de 0,12 g/dL a 0,05 g/dL puede contribuir a una reducción del 6 % al 18 % de las muertes por siniestros de tránsito relacionados con el alcohol”, advirtió Daniela Chacón, directora de la Fundación Tandem.

El 80 % de los conductores involucrados en siniestros de tráfico por efectos del alcohol son hombres, mientras que el 64 % tiene entre 19 y 45 años.

En contra de “rangos moderados”

Respecto al exceso de velocidad, plantearon reducir los límites de velocidad en vías donde haya cruce de personas o donde haya posibilidades choques frontales con otros vehículos y, sobre todo, eliminar los “rangos moderados”, márgenes de entre 10 y 35 kilómetros considerados una infracción grave en lugar de muy grave.

“El control de la velocidad es un elemento fundamental para promover una cultura de seguridad vial. Se debe incorporar tecnología con cámaras de velocidad fijas y móviles, controles por radar y sistemas de control en los vehículos de los agentes de tránsito y Policía nacional”, expresó Karina Gallegos, de la Asociación de Peatones de Quito.

El riesgo de muerte es 20 veces mayor en un choque con velocidad de impacto de 80 kilómetros por hora que de 30 kilómetros por hora.

Una disminución del 5 % en la velocidad media conduce a una disminución de, aproximadamente, el 10 % en todos los siniestros con heridos y un 20% de disminución de siniestros mortales, según los autores del informe.

Reglamento por trabajar

Al acto de presentación del estudio asistió la subsecretaria de Transporte Terrestre y Ferroviario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Pamela Mendieta, quien indicó que espera presentar en los próximos meses un reglamento de la Ley de Tránsito para trabajarlo conjuntamente con la sociedad civil.

“Tengan por seguro de que el tema de la seguridad vial será transversal en todo el reglamento. Tiene que estar ese enfoque en todos lados”, señaló Mendieta.

En Ecuador mueren un promedio más de 3.000 personas al año por siniestros de tránsito, aunque los autores de este estudio creen que puede ser superior ya que sólo se están contabilizando las víctimas que mueren en el lugar de los hechos y no aquellas que son trasladadas a un centro médico y luego perecen.