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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pronuncia un discurso en el Centro de Convenciones de Panamá, en la Ciudad de Panamá, el 28 de enero de 2026. (Martin BERNETTI / AFP)
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pronuncia un discurso en el Centro de Convenciones de Panamá, en la Ciudad de Panamá, el 28 de enero de 2026. (Martin BERNETTI / AFP)
/ MARTIN BERNETTI
Por Agencia EFE

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó este jueves que no se puede llegar a acuerdos con un Gobierno que no tiene “el mismo compromiso” para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, en alusión a Colombia, tras elevar la tasa arancelaria al 100 % para productos del país vecino.

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