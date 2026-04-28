Ecuador construirá las megacárceles que “sean necesarias” en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que desangran al país, dijo el martes el ministro de Interior John Reimberg en entrevista con la AFP.

El gobierno de Ecuador puso en marcha en noviembre la primera cárcel de máxima seguridad para 800 personas, donde líderes de la mafia y también políticos condenados por corrupción son aislados, rapados y tratados como los pandilleros en el cuestionado Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador.

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Bandas vinculadas a carteles internacionales del narcotráfico han sumido al país en su mayor espiral de violencia. En 2025 registró una tasa de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de la región.

La administración del presidente derechista Daniel Noboa planea edificar a partir de mayo una segunda penitenciaría para unas 15.000 personas, que estaría lista en máximo 18 meses, añadió el funcionario.

“¿Una tercera cárcel? Sí, probablemente. Y las que sean necesarias para estos delincuentes”, declaró Reimberg desde el conflictivo puerto de Guayaquil.

El Encuentro, la primera cárcel de extrema seguridad habilitada por el gobierno, funciona en la provincia costera de Santa Elena y actualmente alberga a 600 reclusos con uniformes de color naranja.

Las autoridades mantienen bajo reserva la ubicación de la segunda penitenciaría por seguridad.

“Estamos en un proceso cerca ya de comenzar la construcción de una nueva cárcel para el país y esa cárcel es fundamental. Es una cárcel muy segura como es hoy la cárcel de El Encuentro”, añadió el ministro.

Al nuevo centro serán trasladados “delincuentes de alta peligrosidad” que “tienen que estar en un lugar incomunicado”, sostuvo.

Organizaciones de derechos humanos cuestionan la política penitenciaria de Noboa por abusos a los derechos de los internos.

“¿Que nos quieren decir autoritarios? Yo tengo que responder al país con seguridad”, aseguró el ministro.

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