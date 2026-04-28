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Prisioneros sentados bajo la vigilancia de soldados en la nueva prisión 'El Encuentro' en Juntas del Pacífico, provincia de Santa Elena, Ecuador, el 10 de noviembre de 2025. (Handout / X @DanielNoboaOk / AFP)
Prisioneros sentados bajo la vigilancia de soldados en la nueva prisión 'El Encuentro' en Juntas del Pacífico, provincia de Santa Elena, Ecuador, el 10 de noviembre de 2025. (Handout / X @DanielNoboaOk / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

Ecuador construirá las megacárceles que “sean necesarias” en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que desangran al país, dijo el martes el ministro de Interior John Reimberg en entrevista con la AFP.

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