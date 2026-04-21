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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llega a una ceremonia de bienvenida a los nuevos profesores de la escuela Juan Montalvo en Quito, el 27 de enero de 2026. (Rodrigo BUENDIA / AFP)
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llega a una ceremonia de bienvenida a los nuevos profesores de la escuela Juan Montalvo en Quito, el 27 de enero de 2026. (Rodrigo BUENDIA / AFP)
/ RODRIGO BUENDIA
Por Agencia EFE

La Corte Constitucional de Ecuador autorizó al presidente, Daniel Noboa, para que convoque a un referéndum en el que se le pregunte a la ciudadanía si está de acuerdo o no en que se transfiera la competencia de la designación de autoridades estatales a la Asamblea Nacional (Parlamento), que tiene mayoría oficialista.

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