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La niña del caso Amada (nombre ficticio) que busca el cambio de nombre y sexo en su cédula de identidad, en Ecuador. (Fundación Amor y Fortaleza)
La niña del caso Amada (nombre ficticio) que busca el cambio de nombre y sexo en su cédula de identidad, en Ecuador. (Fundación Amor y Fortaleza)
Por Agencia EFE

La Corte Constitucional de Ecuador ordenó al Registro Civil que cambie el nombre y sexo de una adolescente en su documento de identidad y su pasaporte, después de que en febrero pasado declaró como inconstitucional que solo pueda hacerse a partir de los 18 años si la persona menor cumple con tres requisitos concurrentes.

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