Atacan a balazos el vehículo del presidente de Ecuador Daniel Noboa en medio de protestas

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, resultó ileso tras ser atacado a balazos el vehículo en el que viajaba el martes por el sur del país en medio de protestas indígenas contra su gobierno, informó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

“Antes de llegar al estadio aparecieron 500 personas y lanzaron piedras, y hay signos de bala en el carro del presidente. Gracias a Dios, nuestro presidente, muy firme y valiente, sigue adelante, está haciendo su agenda con normalidad”, expresó la ministra, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía por tentativa de asesinato.

La caravana presidencial fue atacada cuando se trasladaba hacia la localidad andina de Cañar y luego Noboa participó de un acto público.

Cañar, videos muestran como manifestantes atacaron con piedras y palos a un convoy de vehículos en el cual iba el presidente, Daniel Noboa, en una visita a El Tambo para la entrega de laboratorios tecnológicos .#SomosWeNewsEc pic.twitter.com/yd6smDyUH0 — We News (@wenewsec) October 7, 2025

Cañar, así quedaron algunos vehículos que fueron atacados por manifestantes en El Tambo, en uno de ellos iba el presidente de la República, Daniel Noboa. #SomosWeNewsEc pic.twitter.com/cT24VnoX9r — We News (@wenewsec) October 7, 2025

Información en desarrollo

