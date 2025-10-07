El carro donde se desplazaba el presidente de Ecuador Daniel Noboa fue atacado en Cañar, en medio de las protestas de la Conaie. (Presidencia de Ecuador).
Agencia AFP
Atacan a balazos el vehículo del presidente de Ecuador Daniel Noboa en medio de protestas
El presidente de , Daniel Noboa, resultó ileso tras ser atacado a balazos el vehículo en el que viajaba el martes por el sur del país en medio de protestas indígenas contra su gobierno, informó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

“Antes de llegar al estadio aparecieron 500 personas y lanzaron piedras, y hay signos de bala en el carro del presidente. Gracias a Dios, nuestro presidente, muy firme y valiente, sigue adelante, está haciendo su agenda con normalidad”, expresó la ministra, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía por tentativa de asesinato.

MIRA: ¿Qué está pasando en Ecuador y por qué está escalando la protesta indígena con el bloqueo de vías?

La caravana presidencial fue atacada cuando se trasladaba hacia la localidad andina de Cañar y luego Noboa participó de un acto público.

