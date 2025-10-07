Atacan a balazos el vehículo del presidente de Ecuador Daniel Noboa en medio de protestas

Escucha la noticia
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, resultó ileso tras ser atacado a balazos el vehículo en el que viajaba el martes por el sur del país en medio de protestas indígenas contra su gobierno, informó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.
“Antes de llegar al estadio aparecieron 500 personas y lanzaron piedras, y hay signos de bala en el carro del presidente. Gracias a Dios, nuestro presidente, muy firme y valiente, sigue adelante, está haciendo su agenda con normalidad”, expresó la ministra, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía por tentativa de asesinato.
La caravana presidencial fue atacada cuando se trasladaba hacia la localidad andina de Cañar y luego Noboa participó de un acto público.
