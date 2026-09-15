El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este martes un nuevo estado de excepción durante sesenta días en ocho provincias y tres municipios del país y oficializó un toque de queda nocturno que regirá desde el 17 hasta el 30 de septiembre en cuatro provincias costeras.

El estado de excepción, que entró en vigor este martes tras la firma de un decreto ejecutivo, abarca las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.

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Noboa fundamentó la medida en la existencia de una “grave conmoción interna” ocasionada por la actividad de las estructuras de crimen organizado, de manera que se suspende la inviolabilidad de domicilio y se permitirá a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas realizar allanamientos inmediatos cuando existan indicios de delito.

El ministro del Interior, John Reimberg, ya anticipó la entrada en vigor del toque de queda nocturno la pasada semana, cuando explicó que se aplicaría en las provincias de El Oro, Manabí, Guayas y Los Ríos.