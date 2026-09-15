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Resumen

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Miembros de las fuerzas armadas ecuatorianas custodian los alrededores del Palacio de Carondelet, en Quito, el 9 de septiembre de 2026. (Rodrigo BUENDIA / AFP)
Miembros de las fuerzas armadas ecuatorianas custodian los alrededores del Palacio de Carondelet, en Quito, el 9 de septiembre de 2026. (Rodrigo BUENDIA / AFP)
/ RODRIGO BUENDIA
Por Agencia EFE

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este martes un nuevo estado de excepción durante sesenta días en ocho provincias y tres municipios del país y oficializó un toque de queda nocturno que regirá desde el 17 hasta el 30 de septiembre en cuatro provincias costeras.

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