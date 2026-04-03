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Militares de Ecuador custodian el paso de vehículos en el puente internacional de Rumichaca este viernes, en principal paso fronterizo entre Colombia y Ecuador en Rumichaca, el 27 de marzo de 2026. (Xavier Montalvo / EFE)
Militares de Ecuador custodian el paso de vehículos en el puente internacional de Rumichaca este viernes, en principal paso fronterizo entre Colombia y Ecuador en Rumichaca, el 27 de marzo de 2026. (Xavier Montalvo / EFE)
Por Agencia EFE

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, volvió a decretar este jueves por 60 días un nuevo estado de excepción en Ecuador para combatir al crimen organizado, que abarca a nueve de las 24 provincias del país, así como a cuatro municipios ubicados en otras tres provincias.

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