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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, entrega armamento a las Fuerzas Armadas, el 10 de noviembre de 2026. (Captura de X @Presidencia_Ec)
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, entrega armamento a las Fuerzas Armadas, el 10 de noviembre de 2026. (Captura de X @Presidencia_Ec)
Por Agencia EFE

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, entregó este martes 5.570 fusiles automáticos y 20 ametralladoras livianas a las Fuerzas Armadas para fortalecer el combate a las bandas criminales, a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino en los últimos años.

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