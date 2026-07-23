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Un miembro del ejército de Ecuador hace guardia tras el toque de queda impuesto por el presidente Daniel Noboa en Quito el 3 de mayo de 2026. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP).
Un miembro del ejército de Ecuador hace guardia tras el toque de queda impuesto por el presidente Daniel Noboa en Quito el 3 de mayo de 2026. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP).
/ RODRIGO BUENDIA
Por Agencia EFE

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo este jueves que el país andino debería tener tribunales militares para que los miembros de las Fuerzas Armadas que participen en operaciones contra el crimen “no sean juzgados de manera errónea”, una propuesta que está incluida en su Plan de Seguridad Integral 2025-2029 que declaró recientemente como política pública.

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