Ecuador declaró el sábado la alerta roja en todo su territorio ante la presencia del fenómeno El Niño, que podría ser el más intenso jamás registrado, informó la secretaría (ministerio) de Gestión de Riesgos.

El actual evento de El Niño, que superaría a otros como los de 2015, 1997 y 1982, alcanzaría su máximo hacia finales de año y provocaría un récord global de calor en 2027, según estimaciones científicas.

Sus consecuencias ya se sienten desde Centroamérica, azotada por la sequía, hasta Indonesia, donde alimenta intensos incendios forestales.

La cartera indicó en un comunicado que “declaró Alerta Roja en todo el territorio nacional ante el evento (de) El Niño. La medida se adopta considerando la evolución de las condiciones océano-atmosféricas”.

Mediante una resolución, se dispuso la activación de los Comités de Operaciones de Emergencia para coordinar acciones como evacuaciones preventivas y protección de la población en sectores con potencial afectación.

El Niño aumenta las temperaturas de la superficie en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, lo que desencadena cambios globales en los patrones de vientos, presión y precipitaciones.

El incremento de la temperatura del océano ha impactado en la pesca y el avistamiento de aves. El país prevé que también haya sequías en la Amazonía e incendios forestales.

El evento más fuerte desde 1950 en Ecuador fue el de 1997-1998, que dejó casi 300 fallecidos, pérdidas por unos 3.000 millones de dólares y unos 20.000 damnificados, según cifras oficiales.