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Resumen

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Imagen satelital del 24 de agosto del 2026 sobre el fenómeno El Niño. (NOAA).
Imagen satelital del 24 de agosto del 2026 sobre el fenómeno El Niño. (NOAA).
Por Agencia AFP

Ecuador declaró el sábado la alerta roja en todo su territorio ante la presencia del fenómeno El Niño, que podría ser el más intenso jamás registrado, informó la secretaría (ministerio) de Gestión de Riesgos.

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