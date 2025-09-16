Ecuador declara como “terroristas” a Hamás, Hezbolá y a la Guardia Revolucionaria de Irán

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió un decreto para que su Gobierno pase a catalogar oficialmente como “terroristas” a las organizaciones islamistas Hamás, de Palestina; Hezbolá, de Líbano; y a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

El mandatario ecuatoriano justificó la medida contra Hamás y Hezbolá al advertir la “posible incidencia que podrían tener Hamás y Hezbolá” por “constituir una amenaza para la población nacional (de Ecuador), el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado”, a similitud del criterio seguido por Estados Unidos para tipificar como terroristas a estos grupos.

En el caso de la Guardia Revolucionaria de Irán, Noboa se basó en un informe del Centro Nacional de Inteligencia que calificó a esta fuerza armada como “organización terrorista con injerencia en Ecuador”, mismo señalamiento que atribuyó a los otros dos grupos.

En las últimas semanas, Noboa ha catalogado como terroristas a distintas organizaciones criminales extranjeras en el marco del “conflicto armado interno” declarado por el mandatario desde inicios de 2024 para enfrentar una escalada de violencia sin precedentes en el país, atribuida a las bandas criminales dedicadas al narcotráfico, extorsiones y minería ilegal, a las que declaró también como grupos terroristas.

Primero comenzó con algunos grupos disidentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que tienen actividad en zonas de la frontera de Ecuador con Colombia como los Comandos de la Frontera, el Frente Oliver Sinisterra y las Disidencias Comuneros del Sur.

A los Comandos de la Frontera se le atribuye la matanza de once militares en mayor de este año al ser emboscados y acribillados por un grupo armado durante un operativo contra la minería en el sector amazónico de Alto Punino, en una acción donde aparentemente fallecieron tres de los atacantes.

Combatientes de Hezbolá asisten al cortejo fúnebre del comandante de Hezbolá Mohammed Qassem Al Shaer en la localidad de Sohmor, Beqaa Occidental, sur del Líbano, 11 de septiembre de 2024. Foto: EFE/ARCHIVO

Luego hizo lo mismo con el Tren de Aragua, la banda de origen venezolano con tentáculos en diferentes países de Latinoamérica, y el denominado Cartel de los Soles, organización que según el Gobierno del presidente de Estados Unidos Donald Trump está compuesta por altos cargos de Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro como su supuesto líder.

Estas declaraciones se hicieron en consonancia con las emitidas por Estados Unidos, que a su vez aprovechó la reciente visita oficial a Quito del secretario de Estado, Marco Rubio, para hacer lo propio con Los Choneros y Los Lobos, las dos mayores organizaciones criminales ecuatorianas, a demanda de la Administración de Noboa.

Ahora el Gobierno ecuatoriano da el mismo paso con los grupos islamistas radicales que son enemigos de Israel, país al que Noboa ha respaldado y apoyado en repetidas ocasiones dentro de conflicto en Oriente Medio y con el que mantiene convenios de cooperación en materia de seguridad y migración, así como contratos de adquisición de equipamiento militar.