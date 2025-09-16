Fotografía de archivo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Fotografía de archivo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Foto: EFE/ José Jácome
Fotografía de archivo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Foto: EFE/ José Jácome
Ecuador declara como “terroristas” a Hamás, Hezbolá y a la Guardia Revolucionaria de Irán
El presidente de Ecuador, , emitió un decreto para que su Gobierno pase a catalogar oficialmente como “terroristas” a las organizaciones islamistas , de Palestina; , de Líbano; y a la .

El mandatario ecuatoriano justificó la medida contra Hamás y Hezbolá al advertir la “posible incidencia que podrían tener Hamás y Hezbolá” por “constituir una amenaza para la población nacional (de Ecuador), el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado”, a similitud del criterio seguido por Estados Unidos para tipificar como terroristas a estos grupos.

En el caso de la , Noboa se basó en un informe del Centro Nacional de Inteligencia que calificó a esta fuerza armada como “organización terrorista con injerencia en Ecuador”, mismo señalamiento que atribuyó a los otros dos grupos.

Protestas en Ecuador: Noboa declara estado de excepción en siete provincias "por grave conmoción interna"

En las últimas semanas, Noboa ha catalogado como terroristas a distintas organizaciones criminales extranjeras declarado por el mandatario desde inicios de 2024 para enfrentar una escalada de violencia sin precedentes en el país, atribuida a las bandas criminales dedicadas al narcotráfico, extorsiones y minería ilegal, a las que declaró también como grupos terroristas.

Primero comenzó con algunos grupos disidentes de la extinta guerrilla de las que tienen actividad en zonas de la frontera de Ecuador con Colombia como los , el y las .

A los Comandos de la Frontera se le atribuye la matanza de once militares en mayor de este año al ser emboscados y acribillados por un grupo armado durante un operativo contra la minería en el sector amazónico de Alto Punino, en una acción donde aparentemente fallecieron tres de los atacantes.

Combatientes de Hezbolá asisten al cortejo fúnebre del comandante de Hezbolá Mohammed Qassem Al Shaer en la localidad de Sohmor, Beqaa Occidental, sur del Líbano, 11 de septiembre de 2024. Foto: EFE/ARCHIVO
Combatientes de Hezbolá asisten al cortejo fúnebre del comandante de Hezbolá Mohammed Qassem Al Shaer en la localidad de Sohmor, Beqaa Occidental, sur del Líbano, 11 de septiembre de 2024. Foto: EFE/ARCHIVO

Luego hizo lo mismo con el , la banda de origen venezolano con tentáculos en diferentes países de Latinoamérica, y el denominado Cartel de los Soles, organización que según el Gobierno del está compuesta por altos cargos de Venezuela, con el como su supuesto líder.

Estas declaraciones se hicieron en consonancia con las emitidas por Estados Unidos, que a su vez aprovechó la reciente visita oficial a Quito del secretario de Estado, Marco Rubio, para hacer lo propio con Los Choneros y Los Lobos, las dos mayores organizaciones criminales ecuatorianas, a demanda de la Administración de Noboa.

Ahora el Gobierno ecuatoriano da el mismo paso con los grupos islamistas radicales que son enemigos de Israel, país al que y con el que mantiene convenios de cooperación en materia de seguridad y migración, así como contratos de adquisición de equipamiento militar.

