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Miembros de la Policía Nacional confiscan botellas de cerveza durante un operativo de control realizado durante el toque de queda en Guayaquil, Ecuador, el 21 de marzo de 2026. (MARCOS PIN / AFP)
Miembros de la Policía Nacional confiscan botellas de cerveza durante un operativo de control realizado durante el toque de queda en Guayaquil, Ecuador, el 21 de marzo de 2026. (MARCOS PIN / AFP)
/ MARCOS PIN
Por Agencia EFE

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el martes un nuevo estado de excepción en 10 de las 24 provincias de su país ante un incremento de la violencia de grupos narcos.

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