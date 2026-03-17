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Militares de Ecuador participan en un operativo en el Parque Nacional Podocarpus, como parte de una ofensiva contra la minería ilegal. (EFE/ Mauricio Torres).
Militares de Ecuador participan en un operativo en el Parque Nacional Podocarpus, como parte de una ofensiva contra la minería ilegal. (EFE/ Mauricio Torres).
/ Mauricio Torres
Por Agencia EFE

Una ofensiva militar contra la minería ilegal en Ecuador, con bombardeos incluidos, logró destruir 129 campamentos dedicados a esta actividad ilícita en el Parque Nacional Podocarpus, una de las áreas naturales protegidas más grandes del país, situada cerca de la frontera con Perú, anunció este lunes el Gobierno.

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