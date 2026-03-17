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Soldados de la Armada registran a hombres durante el toque de queda en Guayaquil, Ecuador, el 16 de marzo de 2026. (Gerardo MENOSCAL / AFP)
Soldados de la Armada registran a hombres durante el toque de queda en Guayaquil, Ecuador, el 16 de marzo de 2026. (Gerardo MENOSCAL / AFP)
/ GERARDO MENOSCAL
Por Agencia EFE

Las fuerzas de seguridad en Ecuador detuvieron a 131 personas durante la segunda jornada del toque de queda nocturno que concluyó esta madrugada y que rige en cuatro provincias en las que se registra un alto índice de violencia que el Gobierno atribuye a la disputa entre grupos criminales.

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