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Ecuador detiene alias ‘La Muerte’ supuesto descuartizador venezolano que pertenecería a banda Los Lobos. (Gian Carlo Loffredo / X).
Ecuador detiene alias ‘La Muerte’ supuesto descuartizador venezolano que pertenecería a banda Los Lobos. (Gian Carlo Loffredo / X).
Por Agencia EFE

El Ejército ecuatoriano informó este domingo de la detención de un hombre de nacionalidad venezolana que supuestamente secuestraba y descuartizaba a sus víctimas y que pertenecería a la banda Los Lobos, la más grande y violenta del país andino.

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