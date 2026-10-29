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Resumen

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Frente al El Niño, Pese a ello, los envíos de banano de Ecuador al resto del mundo han seguido creciendo, con 282 millones de cajas de 18,14 kilos hasta agosto de este año. Foto: EFE
Frente al El Niño, Pese a ello, los envíos de banano de Ecuador al resto del mundo han seguido creciendo, con 282 millones de cajas de 18,14 kilos hasta agosto de este año. Foto: EFE
Por Agencia EFE

El banano es una de las frutas más accesibles del mundo y está presente desde hace generaciones en la mesa de millones de familias, pero el sector exportador de Ecuador, principal proveedor mundial de esta fruta, advierte de que su disponibilidad podría verse amenazada si los mercados no reconocen los esfuerzos de los países productores.

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