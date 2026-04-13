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Una mujer camina frente a un restaurante sin electricidad en Quito, el 25 de octubre de 2024. (Rodrigo BUENDIA / AFP)
Una mujer camina frente a un restaurante sin electricidad en Quito, el 25 de octubre de 2024. (Rodrigo BUENDIA / AFP)
/ RODRIGO BUENDIA
Por Agencia EFE

Ecuador enfrenta una “ola de calor sin precedentes” con temperaturas superiores a los 35 grados en algunas zonas de la costa y con una sensación térmica que puede llegar a los 40 grados, de acuerdo a los últimos datos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

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