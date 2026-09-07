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Resumen

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Estados Unidos destruye un quinto barco, supuestamente vinculado a la banda ecuatoriana Los Choneros. (Captura de video / @Southcom).
Estados Unidos destruye un quinto barco, supuestamente vinculado a la banda ecuatoriana Los Choneros. (Captura de video / @Southcom).
Por Agencia EFE

La Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental de Estados Unidos destruyó este lunes una embarcación que supuestamente operaba como una estación flotante de reabastecimiento de combustible y apoyaba en operaciones narcotraficantes a la banda criminal ecuatoriana Los Choneros, la más antigua del país andino.

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