Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El embajador de Cuba en Quito, Basilio Gutiérrez, expulsado por el Gobierno de Ecuador.
El embajador de Cuba en Quito, Basilio Gutiérrez, expulsado por el Gobierno de Ecuador.
Por Agencia AFP

El gobierno de Ecuador expulsó el miércoles al embajador de Cuba en Quito, Basilio Gutiérrez, y le dio un plazo de 48 horas para abandonar el país junto a toda su misión diplomática, informó la cancillería.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.