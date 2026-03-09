Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante un evento en el Centro Cívico de Guayaquil, Ecuador, el 8 de octubre de 2025. (MARCOS PIN / AFP)
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante un evento en el Centro Cívico de Guayaquil, Ecuador, el 8 de octubre de 2025. (MARCOS PIN / AFP)
/ MARCOS PIN
Por Agencia AFP

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo el lunes que expulsó al embajador de Cuba en Quito por injerencia en asuntos políticos internos del país y en “actividades violentas”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.