Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, habla con la prensa durante un operativo de seguridad en el distrito financiero de Quito, el 21 de enero de 2026. (Rodrigo BUENDIA / AFP)
El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, habla con la prensa durante un operativo de seguridad en el distrito financiero de Quito, el 21 de enero de 2026. (Rodrigo BUENDIA / AFP)
/ RODRIGO BUENDIA
Por Agencia AFP

El FBI tendrá una oficina permanente en Ecuador para trabajar con la policía local en investigaciones sobre crimen organizado, lavado de dinero y corrupción, dijo el miércoles el ministro del Interior, John Reimberg.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.