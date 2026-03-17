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Soldados de la Armada patrullan las calles durante el toque de queda en Guayaquil, Ecuador, el 16 de marzo de 2026. (Foto de Gerardo MENOSCAL / AFP).
Soldados de la Armada patrullan las calles durante el toque de queda en Guayaquil, Ecuador, el 16 de marzo de 2026. (Foto de Gerardo MENOSCAL / AFP).
/ GERARDO MENOSCAL
Por Agencia EFE

La Fiscalía de Ecuador informó este martes que abrió una investigación de oficio por la muerte de un hombre ocurrida durante un operativo de las Fuerzas Armadas en un municipio de la provincia del Guayas, una de las más afectadas por la violencia criminal.

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