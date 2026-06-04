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Un mural de los cuatro niños afrodescendientes víctimas de desaparición forzada, en Guayaquil, Ecuador, el 4 de junio de 2026. (Mauricio Torres / EFE)
Un mural de los cuatro niños afrodescendientes víctimas de desaparición forzada, en Guayaquil, Ecuador, el 4 de junio de 2026. (Mauricio Torres / EFE)
/ Mauricio Torres
Por Agencia AFP

El comandante de la Fuerza Aérea de Ecuador (FAE) ofreció el jueves disculpas públicas por la desaparición forzada de cuatro menores cuyos cuerpos aparecieron calcinados y con rastros de tortura, en un caso que estremeció al país.

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