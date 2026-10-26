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Resumen

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Personas caminan por aguas anegadas tras fuertes lluvias en el norte de Guayaquil, Ecuador, el 26 de octubre de 2026. (MARCOS PIN / AFP)
Personas caminan por aguas anegadas tras fuertes lluvias en el norte de Guayaquil, Ecuador, el 26 de octubre de 2026. (MARCOS PIN / AFP)
/ MARCOS PIN
Por Agencia EFE

Una intensa lluvia que cayó la tarde de este lunes en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, dejó casi medio centenar de sectores inundados, lo que llevó a las autoridades a suspender las clases nocturnas y emitir una alerta ante una nueva tormenta que se podría registrar en la urbe durante la noche.

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