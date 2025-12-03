Fotografía de archivo de integrantes de las Fuerzas Armadas de Ecuador patrullando en la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil (Ecuador). Foto: EFE/ Mauricio Torres
Hallan a siete reos fallecidos en la cárcel más poblada y más peligrosa de Ecuador



La encargada del control de las prisiones informó este miércoles del hallazgo de siete reos muertos en la , la más poblada y peligrosa del país andino.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) aclaró que la información es preliminar y que los reos fallecieron entre el martes y este miércoles.

Apuntó que la Dirección Nacional de Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía Nacional realiza el levantamiento de indicios, análisis pericial y procedimientos técnico-científicos correspondientes, con el fin de determinar las causas y circunstancias de los fallecimientos.

Previamente, la televisión Ecuavisa había informado de cinco reos fallecidos en la Penitenciaría del Litoral, cuyos cuerpos fueron encontrados en dos pabellones del reclusorio, que enfrenta una crisis sanitaria por casos de tuberculosis y desnutrición crónica, anotó.

Con base en reportes preliminares, indicó que los cuerpos de los reclusos no tenían signos de violencia y estaban tendidos boca arriba dentro de las celdas.

A mediados de noviembre pasado, , presuntamente por tuberculosis.

La información sobre esos fallecimientos se conoció luego de que se concretara el traslado de 300 presos, los “más peligrosos”, según el Gobierno, desde distintas prisiones a la del Encuentro, que ahora es la de máxima seguridad del país.

Fotografía de archivo del interior de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil (Ecuador). Foto: EFE/ Mauricio Torres
La Cárcel del Encuentro, que está en uso desde mediados de noviembre, aunque aún está en obras, se alzó en respuesta a la violencia criminal que azota a las prisiones ecuatorianas en los últimos años, donde han sido asesinados más de 600 reclusos desde 2021, la mayoría en .

El más reciente hecho se saldó el mes pasado con el asesinato de 31 reos en la cárcel de Machala (sur), la mayoría de ellos asfixiados.

Algunas prisiones están militarizadas y otras bajo control de la Policía Nacional en el marco del “conflicto armado interno” que el presidente declaró en 2024 para luchar contra las bandas delictivas, a quienes se les atribuye la escalada de violencia que ha llevado al país a estar a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.

Una situación que se ha agudizado en 2025, ya que en el primer semestre de este año Ecuador registró 4.619 homicidios, un 47 % más que en el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.143.

De la base militar de Estados Unidos en Manta sólo quedan habitaciones vacías sin ventanas, polvo y maleza. El eventual regreso de un destacamento similar divide a los ecuatorianos entre el desafío de enfrentar al narco y el temor de reabrir viejas heridas tras denuncias de abusos. (AFP)

