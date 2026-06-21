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El ataque de los sicarios ocurrió en la ciudad de Ibarra, mientras la gente veía el partido de Ecuador contra Curazao. (Captura de video).
El ataque de los sicarios ocurrió en la ciudad de Ibarra, mientras la gente veía el partido de Ecuador contra Curazao. (Captura de video).
Por Agencia EFE

Un muerto y seis heridos, entre ellos un colombiano, dejó este sábado un ataque con dos sicarios de 16 años en Ecuador, quienes dispararon a un grupo de gente que seguía frente a una pantalla gigante instalada en la calle el partido del Mundial de 2026 entre la selección ecuatoriana y la de Curazao, según informaron las autoridades locales.

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