En Ecuador, las intensas lluvias y la granizada registradas la tarde de este jueves 22 de octubre inundaron varias calles de Quito. La acumulación de agua convirtió algunas vías en ríos, arrastró vehículos y dificultó el tránsito en diferentes sectores de la capital.

Uno de los puntos más afectados fue el barrio de Las Casas, donde el agua circuló con fuerza por las calles Versalles y Luis Mosquera Narváez. La corriente llegó a arrastrar dos automóviles que transitaban por la zona.

Urgente! Calles totalmente inundadas en el centro de Quito. https://t.co/CcfEmKr4Uk — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) October 22, 2026

Además, se reportó el ingreso de agua a viviendas y la caída de un muro en un conjunto habitacional, en medio de las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones.

Pasos deprimidos fueron habilitados

Las lluvias también provocaron acumulaciones de agua en el paso deprimido de la avenida 10 de Agosto y Francisco de Orellana, lo que obligó a cerrar temporalmente la circulación vehicular.

A las 15:40 (hora local), la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que este paso deprimido ya se encontraba habilitado. La entidad también reportó que el paso de la avenida 10 de Agosto y Naciones Unidas estaba nuevamente operativo.

Urgente! Así se encuentra el sector de Las Casas en Quito. https://t.co/F0R0AlFFyB — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) October 22, 2026

La Mariscal y La Comuna registraron afectaciones

En el sector de La Mariscal, las vías volvieron a inundarse, como ocurrió el pasado 7 de octubre. En algunos puntos, el nivel del agua llegó a cubrir las llantas de los vehículos, lo que complicó el desplazamiento de los conductores.

Por otro lado, en la avenida Mariscal Sucre, a la altura del sector de La Comuna, se restringió el tránsito por el carril derecho debido a la acumulación de granizo sobre la calzada.

Agentes de la AMT realizaron labores para retirar el hielo y facilitar la circulación. A las 16:30, las autoridades indicaron que únicamente un carril permanecía habilitado en ese tramo.

Varios vehículos fueron arrastrados por la acumulación de agua y fuertes corrientes tras las intensas lluvias registradas esta tarde en la ciudad de Quito. https://t.co/ZXcyHxrJwy — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) October 22, 2026

Las afectaciones obligaron a mantener medidas de control vehicular en distintos puntos de Quito mientras se atendían las consecuencias de las lluvias y la granizada.

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La policía de Ecuador detuvo el jueves 22 de octubre a la excandidata presidencial de izquierda Luisa González, a quien las autoridades investigaban desde enero por un presunto financiamiento irregular desde Venezuela a su campaña de 2023, cuando resultó electo el mandatario Daniel Noboa. (AFP)

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