Autos son arrastrados por las intensas lluvias y granizada que cayó en Quito, Ecuador, el 22 de octubre de 2026. (Capturas de X @EmergenciasEc)
Autos son arrastrados por las intensas lluvias y granizada que cayó en Quito, Ecuador, el 22 de octubre de 2026. (Capturas de X @EmergenciasEc)
Por Redacción EC

En Ecuador, las intensas lluvias y la granizada registradas la tarde de este jueves 22 de octubre inundaron varias calles de Quito. La acumulación de agua convirtió algunas vías en ríos, arrastró vehículos y dificultó el tránsito en diferentes sectores de la capital.

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