Fotografía del 1 de noviembre de 2026 de personas caminando por una zona inundada en Guayaquil, Ecuador, tras las intensas lluvias del fenómeno El Niño. (EFE/ Jonathan Miranda).
Fotografía del 1 de noviembre de 2026 de personas caminando por una zona inundada en Guayaquil, Ecuador, tras las intensas lluvias del fenómeno El Niño. (EFE/ Jonathan Miranda).
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Al menos una persona falleció y otra resultó herida en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, como consecuencia de las inundaciones derivadas de las fuertes lluvias asociadas a El Niño, que dejó afectaciones en 90 sectores de la ciudad.

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