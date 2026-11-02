Al menos una persona falleció y otra resultó herida en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, como consecuencia de las inundaciones derivadas de las fuertes lluvias asociadas a El Niño, que dejó afectaciones en 90 sectores de la ciudad.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) informó que el fallecimiento se produjo después de que una pared colapsara en el sector Flor de Bastión, donde dos personas quedaron atrapadas.

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Tras las labores de rescate, se confirmó la muerte de una de ellas.

La ciudad ecuatoriana se inundó el domingo por segunda vez en apenas una semana debido a una potente tormenta eléctrica que dejó a miles de personas con el agua por las rodillas, a la vez que varios sectores de la ciudad quedaron sin servicio eléctrico.

Fotografía del 1 de noviembre de 2026 de personas caminando por una zona inundada en Guayaquil, Ecuador. (EFE/ Jonathan Miranda).

Las afectaciones continuaron a lo largo de este lunes. La secretaria de la SNGR, Carolina Lozano, informó que durante la madrugada se realizaron recorridos por las zonas afectadas y se trasladó a familias damnificadas al alojamiento temporal Centro Pastoral Jesús del Buen Pastor, mientras que en el Centro de Atención Municipal Integral (CAMI) de Pascuales se entregaron kits de primera necesidad.

Por su parte, el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, Roberto Luque, señaló que se han desplegado equipos de emergencia para valuar los daños en las infraestructuras y coordinar la asistencia a la población afectada.

Además, la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil recomendó a la ciudadanía permanecer en sus viviendas ante la persistencia de la emergencia y la previsión de nuevas precipitaciones durante este lunes.

El fenómeno climático de El Niño se caracteriza por el anómalo calentamiento de las aguas del Pacífico tropical, lo que deriva en lluvias torrenciales en la costa de Ecuador y norte de Perú, zonas que no están habituadas a recibir descargas de agua tan elevadas, lo que termina en desbordes de ríos e inundaciones.

Este evento no tiene una periodicidad fija y la magnitud del actual episodio ha sido catalogada como extraordinaria, con posibilidades de ser más intensa que los vividos en 1982-1983, 1997-1998 y 2016-2017, debido a que la temperatura del Pacífico Este Tropical se encuentra a unos 5 grados centígrados por encima de sus valores promedio para esta época del año.