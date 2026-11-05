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El exministro ecuatoriano José Serrano, habla durante una conferencia de prensa, en Quito, Ecuador, el 17 de diciembre de 2017. (Juan Ruiz / AFP)
El exministro ecuatoriano José Serrano, habla durante una conferencia de prensa, en Quito, Ecuador, el 17 de diciembre de 2017. (Juan Ruiz / AFP)
/ JUAN RUIZ
Por Agencia EFE

El exministro correísta José Serrano y otras seis personas fueron llamados a juicio como presuntos autores intelectuales del asesinato, en 2023, del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio, informó este jueves la Fiscalía.

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