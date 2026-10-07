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Resumen

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Un embarcación vinculada a la banda criminal Los Choneros, durante el abordaje y posterior destrucción por parte del Comando Sur de Estados Unidos, el 16 de septiembre de 2026. (Captura de X @Southcom)
Un embarcación vinculada a la banda criminal Los Choneros, durante el abordaje y posterior destrucción por parte del Comando Sur de Estados Unidos, el 16 de septiembre de 2026. (Captura de X @Southcom)
Por Agencia EFE

Una jueza de Ecuador declaró inocentes este miércoles a 32 tripulantes de dos embarcaciones que fueron interceptadas y bombardeadas por Estados Unidos en aguas del Pacífico, quienes habían sido procesados por el delito de asociación ilícita, tras ser señalados por supuestamente colaborar con el narcotráfico.

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