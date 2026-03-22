Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Miembros de la Guardia Nacional detuvieron a varios hombres durante un operativo de control realizado en Guayaquil, Ecuador, durante el toque de queda, el 20 de marzo de 2026. (MARCOS PIN / AFP)
Miembros de la Guardia Nacional detuvieron a varios hombres durante un operativo de control realizado en Guayaquil, Ecuador, durante el toque de queda, el 20 de marzo de 2026. (MARCOS PIN / AFP)
/ MARCOS PIN
Por Agencia EFE

Las fuerzas de seguridad en Ecuador detuvieron a un total de 897 personas durante la primera semana del toque de queda nocturno, vigente en cuatro provincias del país con altos niveles de violencia, que el Gobierno atribuye a la disputa entre grupos criminales.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.