La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió este lunes a Ecuador cesar el “hostigamiento estatal contra medios y periodistas críticos” tras el fin de la edición impresa del diario Expreso, cuya empresa ha denunciado presiones del Gobierno ecuatoriano.

La organización, con sede en Miami, lamentó en un comunicado que Expreso, editado en la ciudad de Guayaquil, deje de circular en papel a partir del 9 de octubre, según una nota del medio Ecuavisa, mientras la editora del diario, Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), afronta una “compleja situación financiera” en medio de “presiones”.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, apuntó que “más allá de las decisiones empresariales que corresponden exclusivamente a sus propietarios, resulta imposible ignorar el contexto de sostenidas presiones que ha rodeado a Granasa”.

“Cuando las acciones del Estado contribuyen a debilitar la viabilidad y la independencia de un medio crítico, toda la sociedad pierde espacios para el debate, la fiscalización y la pluralidad”, declaró Manigault, presidente del Evening Post Publishing Inc., de Carolina del Sur, en Estados Unidos.

El cierre de la versión impresa de Expreso, uno de los principales periódicos de Ecuador, ocurre tras más de un año de “acciones administrativas, judiciales y discursivas del Estado contra Granasa”, según un pronunciamiento de la organización Fundamedios citado por la SIP.

Granasa denunció desde enero que el Gobierno del presidente Daniel Noboa “usa todos sus esfuerzos y caminos opacos para intentar doblegar” a la compañía “con el único propósito de someter a una de las pocas voces críticas a su gestión que existen en Ecuador”.

La empresa ha afrontando auditorías del Servicio de Rentas Internas (SRI) a distribuidores de la empresa, siete allanamientos de la Fiscalía en septiembre de 2025 por una investigación sobre presunta evasión tributaria, y disputas sobre la propiedad accionaria, según Fundamedios.

La SIP ya había advertido el 16 de abril pasado sobre una “grave escalada judicial contra Grupo Granasa”, que también edita el diario Extra, y expresó entonces su preocupación por la acumulación de acciones judiciales, administrativas y regulatorias.

“Instamos al Estado ecuatoriano a cesar cualquier forma de hostigamiento directo o indirecto contra Expreso, Extra, sus directivos y periodistas, y a garantizar condiciones que permitan a todos los medios ejercer su labor sin represalias por su línea editorial”, exhortó Manigault.

El pasado viernes se anunció el cierre de la versión impresa de Expreso después de más de 53 años, aunque continuará su actividad exclusiva en el formato digital. Por su parte, Extra, también del grupo Granasa, mantiene el impreso y el digital.

VIDEO RECOMENDADO

La justicia de Ecuador condenó el viernes 28 de agosto a cinco años de prisión al expresidente Lenín Moreno en un caso de corrupción en torno a la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país a cargo de la china Sinohydro, informó la Fiscalía. (AFP)

SOBRE EL AUTOR