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Resumen

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El Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, abandona la Asamblea Nacional después de haber sido investido, el 23 de noviembre de 2023. (Foto de Galo PAGUAY / AFP).
El Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, abandona la Asamblea Nacional después de haber sido investido, el 23 de noviembre de 2023. (Foto de Galo PAGUAY / AFP).
/ GALO PAGUAY
Por Agencia EFE

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió este lunes a Ecuador cesar el “hostigamiento estatal contra medios y periodistas críticos” tras el fin de la edición impresa del diario Expreso, cuya empresa ha denunciado presiones del Gobierno ecuatoriano.

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