Liberados cuatro militares retenidos en las protestas indígenas en Ecuador

Escucha la noticia
Liberados cuatro militares retenidos en las protestas indígenas en EcuadorResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Cuatro de los 17 militares ecuatorianos retenidos en medio de protestas de indígenas contra el gobierno fueron liberados, informó el Ejército el martes, en medio de un llamado del jefe de la ONU a respetar los derechos humanos en el país.
Grupos de indígenas protestan con marchas y cortes de vías desde el 22 de septiembre contra un decreto del presidente, Daniel Noboa, que puso fin a los subsidios al diésel, por lo que su precio de venta aumentó un 56%, un varapalo especialmente grave para los agricultores.
Newsletter Vuelta al Mundo
PUEDES VER: Movimiento indígena denuncia la muerte de un manifestante durante las protestas en Ecuador
El principal foco de las protestas está en la provincia andina de Imbabura (norte), donde el domingo un indígena murió, 12 soldados resultaron heridos y otros 17 retenidos por civiles, según las autoridades.
El Ejército indicó el martes que cuatro soldados fueron liberados. Ni las autoridades ni las organizaciones indígenas han informado del paradero de los 13 militares que permanecen retenidos.
“Con los organismos competentes se están realizando los procedimientos legales, exámenes médicos (a los agentes) y revisión del material bélico” entregado junto a los cuatro “liberados”, añadió el Ejército.
El jefe de la mayor organización indígena de Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, se desmarcó el lunes de la retención de los 17 militares, que según el gobierno fueron “secuestrados”.
“Nosotros no somos pueblos que secuestramos. No somos extorsionadores”, expresó el líder en rueda de prensa en Quito. Aseguró que la acusación del secuestro es un “pretexto” del Ejecutivo para “ingresar al territorio (indígena), asesinar, fusilar”.
TE PUEDE INTERESAR
- Enfrentamiento entre bandas deja casi una veintena de muertos en cárcel de Ecuador
- Presidente Noboa afronta paro nacional en Ecuador que trae alarmantes recuerdos
- Corte Constitucional de Ecuador da luz verde al referéndum sobre Asamblea Constituyente de Noboa
- Presidente Noboa asevera que Ecuador afronta “actos de terrorismo disfrazados de protesta”
Contenido sugerido
Contenido GEC