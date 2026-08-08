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Resumen

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Sujeto fue detenido tras un operativo entre las policías de Ecuador y Perú, pero fiscal no presentó cargos en su contra. Foto: Facebook / La Nota Ecu
Sujeto fue detenido tras un operativo entre las policías de Ecuador y Perú, pero fiscal no presentó cargos en su contra. Foto: Facebook / La Nota Ecu
Por Agencia EFE, Redacción EC

El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, denunció este sábado que una fiscal dejó en libertad a un sujeto involucrado en el caso de una niña peruana de 10 años, presunta víctima de trata de personas con fines de matrimonio servil, en una comunidad indígena de difícil acceso situada en la frontera entre Ecuador y Perú.

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