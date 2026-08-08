El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, denunció este sábado que una fiscal dejó en libertad a un sujeto involucrado en el caso de una niña peruana de 10 años, presunta víctima de trata de personas con fines de matrimonio servil, en una comunidad indígena de difícil acceso situada en la frontera entre Ecuador y Perú.

Recordó que el viernes policías y militares rescataron a la menor, “víctima de trata, aparentemente también abusada sexualmente” y se detuvo en la comunidad Espejo, ubicada en el río Tigre, en la amazónica provincia de Pastaza, a Santi Cuji Washington Favi de 50 años, que fue presentado a la Fiscalía pero lo dejaron en libertad sin formulación de cargos.

“Espero que la Fiscalía General haga algo al respecto, tome pronto cartas en el asunto. Tenemos que cuidar a nuestros niños y niñas, tenemos que protegerlos” , dijo en sus redes sociales al cuestionar el accionar de la fiscal a cargo, identificada como Kate Alexa Torres Monsalva.

Medios regionales reportan que, según las investigaciones, aproximadamente un mes atrás se habría producido un intercambio transfronterizo de menores entre comunidades indígenas de Ecuador y Perú.

Menor de 10 años recibe asistencia tras su rescate. Foto: Facebook John Reimberg

La liberación de la menor se logró gracias a una investigación coordinada entre las fiscalías de Ecuador y Perú y las Fuerzas Armadas peruanas, que permitió determinar que aproximadamente un mes atrás se habría producido un intercambio transfronterizo de dos menores entre comunidades indígenas.

Las autoridades señalaron el viernes que la menor fue puesta bajo protección y recibirá atención médica, psicológica y asistencia integral, en coordinación con las autoridades ecuatorianas y los servicios consulares peruanos.