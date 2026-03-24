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El narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', es custodiado, en Guayaquil, Ecuador, el 25 de junio de 2025. (Foto de Mauricio TORRES / EFE)
El narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', es custodiado, en Guayaquil, Ecuador, el 25 de junio de 2025. (Foto de Mauricio TORRES / EFE)
/ Mauricio Torres
Por Agencia EFE

El narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar (alias Fito), máximo líder de Los Choneros, la banda criminal más antigua que opera en Ecuador, afrontará un nuevo juicio junto a dieciséis integrantes de su círculo cercano por el presunto lavado de al menos 25 millones de dólares obtenidos supuestamente de sus actividades ilegales.

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