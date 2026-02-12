Por Roger Zuzunaga Ruiz

La exclusión del periodista ecuatoriano Paul Romero de actos oficiales de las Fuerzas Armadas destapó la existencia de una directiva interna que condiciona la cobertura periodística en función de la línea editorial y el tratamiento informativo de cada medio. Lo que comenzó como un veto individual tras la publicación de reportajes de investigación, terminó revelando una matriz de evaluación emitida por el Comando Conjunto que clasifica a periodistas y medios según criterios como su postura histórica frente a la institución militar en Ecuador.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

La directiva de las Fuerzas Armadas de Ecuador que enciende las alarmas por la censura previa
Latinoamérica

La directiva de las Fuerzas Armadas de Ecuador que enciende las alarmas por la censura previa

Ecuador: Un gran incendio provoca el colapso de un edificio en Guayaquil sin dejar víctimas
Latinoamérica

Ecuador: Un gran incendio provoca el colapso de un edificio en Guayaquil sin dejar víctimas

Donald Trump recibirá a presidentes latinoamericanos aliados en Miami el 7 de marzo
EEUU

Donald Trump recibirá a presidentes latinoamericanos aliados en Miami el 7 de marzo

“Ecuador en dictadura”, denuncia el correísmo tras encarcelamiento de alcalde de Guayaquil
Latinoamérica

“Ecuador en dictadura”, denuncia el correísmo tras encarcelamiento de alcalde de Guayaquil