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Miembros de las Fuerzas Armadas patrullan las calles de Manta, Ecuador, el 16 de febrero de 2026. (Gerardo MENOSCAL / AFP)
Miembros de las Fuerzas Armadas patrullan las calles de Manta, Ecuador, el 16 de febrero de 2026. (Gerardo MENOSCAL / AFP)
/ GERARDO MENOSCAL
Por Agencia EFE

Un ataque armado dejó seis fallecidos y dos heridos cuando desconocidos ingresaron en un billar y dispararon contra varios de los presentes en la provincia de Los Ríos, una de las cuatro donde rige el toque de queda nocturno desde el pasado 15 de marzo, y cuya última jornada comenzará la noche de este domingo.

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