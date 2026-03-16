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Personal militar realizó controles de armas y drogas en Quito, como parte de la lucha contra la delincuencia, el 10 de febrero de 2026. (Rodrigo BUENDIA / AFP)
Personal militar realizó controles de armas y drogas en Quito, como parte de la lucha contra la delincuencia, el 10 de febrero de 2026. (Rodrigo BUENDIA / AFP)
/ RODRIGO BUENDIA
Por Agencia AFP

Policías y militares de Ecuador realizaron más de 250 detenciones, la mayoría por violar un toque de queda nocturno impuesto por dos semanas en medio de una ofensiva anticrimen con apoyo de Estados Unidos, informó el lunes el Ministerio del Interior.

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