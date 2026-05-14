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Un miembro del ejército de Ecuador hace guardia tras el toque de queda impuesto por el presidente Daniel Noboa en Quito el 3 de mayo de 2026. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP).
Un miembro del ejército de Ecuador hace guardia tras el toque de queda impuesto por el presidente Daniel Noboa en Quito el 3 de mayo de 2026. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP).
/ RODRIGO BUENDIA
Por Agencia EFE

Ecuador militarizó este jueves el Puerto Bolívar, en la provincia de El Oro, fronteriza con el Perú, para desplegar un operativo contra las mafias y “recuperar totalmente esta zona golpeada por estructuras criminales”, informó el Ministerio de Defensa.

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