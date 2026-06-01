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El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, habla durante una entrevista en Guayaquil, Ecuador, el 28 de abril de 2026. (MARCOS PIN / AFP)
El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, habla durante una entrevista en Guayaquil, Ecuador, el 28 de abril de 2026. (MARCOS PIN / AFP)
/ MARCOS PIN
Por Agencia EFE

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, aseguró este lunes que la seguridad en el país “va a mejorar” si hay un “cambio en Colombia”, lo que cree que puede llegar con el candidato ultraderechista colombiano Abelardo de la Espriella, que este domingo fue el más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

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