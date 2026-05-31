El Gobierno de Ecuador oficializó este domingo la eliminación de los aranceles del 100 % que había impuesto a las importaciones de Colombia, tal como anunció el viernes el presidente del país, Daniel Noboa.

Noboa atribuyó la eliminación de gravámenes a un acuerdo con el candidato presidencial colombiano de ultraderecha Abelardo de la Espriella, pero Bogotá negó esta razón y dijo que respondía al cumplimiento de órdenes dadas por la Comunidad Andina (CAN).

El Servicio Nacional de Aduana (Senae) emitió una resolución en la que se elimina la tasa del 100 % creada por Noboa para las mercancías que provengan o que sean originarias de Colombia, que entrará en vigencia desde este lunes 1 de junio.

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La guerra comercial entre ambos países la inició el presidente Noboa, quien anunció en enero la imposición de una “tasa de seguridad” a las importaciones del vecino país, al considerar insuficientes las acciones del Gobierno de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, contra el narcotráfico y otras actividades criminales en la frontera común.

En febrero entró en vigor una tasa del 30 %, que subió posteriormente al 50 % y desde mayo al 100 %. Colombia respondió primero con un 30 % para varios productos y luego impuso gravámenes diferenciados que llegaron hasta el 75 %.

De manera paralela, Colombia cortó la interconexión eléctrica con Ecuador y cerró su frontera terrestre al ingreso de varios productos ecuatorianos, como el arroz y el banano.

Mientras que Ecuador incrementó de 3 a 30 dólares el precio por barril del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de uno de sus principales oleoductos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa; y el mandatario de Colombia, Gustavo Petro. (Martin BERNETTI / Joaquin SARMIENTO / AFP)

La medida fue duramente criticada por empresarios y comerciantes de ambos lados de la frontera, pero los diálogos entre los dos países no prosperaron, y las relaciones se tensaron aún más por acusaciones cruzadas entre Noboa y Petro que llevaron a los gobiernos a llamar a consultas a sus embajadores.

Entonces la CAN dio a inicios de mayo diez días a Ecuador y a Colombia para retirar los aranceles, al determinar que vulneraban el Acuerdo de Cartagena, pero Quito pidió la suspensión de los efectos de las resoluciones en las que se hacían esas solicitudes por considerar que adolecían “de vicios” y no estaban de acuerdo “con el contenido de las mismas”.

Por esos mismos días, el Gobierno ecuatoriano anunció que desde el 1 de junio se reducirían los aranceles al 75 %, tras una conversación del mandatario con la candidata colombiana de derecha Paloma Valencia; pero este viernes, dos días antes de las elecciones presidenciales del vecino país que se realizan este domingo, Noboa aseguró que había acordado con De la Espriella eliminarlos completamente.

Sin embargo, la Cancillería de Colombia calificó de “engañosa” la declaración de Noboa y aseguró que no era una medida de buena voluntad del gobernante ecuatoriano, sino que respondía al cumplimiento de órdenes emitidas por la Secretaría General de la CAN.