¿Qué está pasando en Ecuador y por qué está escalando la protesta indígena con el bloqueo de vías?
Las protestas en Ecuador contra la eliminación del subsidio al diésel cumplen diez días y lejos de amainar, se han intensificado. Bloqueos de carreteras en varias provincias, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, un manifestante muerto, militares retenidos y heridos marcan una escalada que pone en problemas al gobierno del presidente Daniel Noboa. Mientras el Ejecutivo insiste en que no dará marcha atrás en la medida y acusa a los organizadores de “actos terroristas”, la Conaie y otros movimientos sociales redoblan la presión con nuevas demandas, en un clima de creciente polarización e incertidumbre.

