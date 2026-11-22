El periodista Omar Toledo resultó herido el sábado en un ataque armado ocurrido en la provincia costera de Santa Elena (suroeste de Ecuador), que está bajo estado de excepción para combatir los altos índices de violencia.

La Fiscalía General del Estado informó de que inició, de oficio, una investigación previa por el atentado con arma de fuego contra el periodista, ocurrido en la tarde de este sábado en el centro de la mencionada provincia.

La organización Fundamedios indicó que Toledo es director y fundador del medio digital @ToleditoTV, en Santa Elena, y, con base en información preliminar, indicó que “habría recibido cuatro disparos y está siendo atendido en un servicio de urgencias”.

La Policía avanza en las investigaciones y, entre otras acciones, analiza las cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el ataque.

La provincia de Santa Elena es una de las ocho en las que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, renovó el pasado 11 de noviembre el estado de excepción por treinta días para continuar con las labores para combatir la violencia.

Fundamedios exigió a las autoridades, a través de sus redes sociales, la investigación inmediata que esclarezca los hechos y determine responsabilidades.

Recordó que este ataque ocurre apenas semanas después del asesinato del periodista Tomás Alfonso Beltrán Conforme, director del medio digital Calcetines, ocurrido el 8 de noviembre frente a su vivienda, en la provincia de Manabí, una de las zonas más afectadas por la violencia vinculada al crimen organizado, y que también está en estado de excepción.

El periodista formaba parte del sistema de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía y fue asesinado cuando estacionaba su vehículo frente a su casa.

Según organizaciones defensoras de la libertad de prensa, Beltrán recibió amenazas desde 2023, cuando era funcionario público y realizaba investigaciones sobre contratos dentro del municipio de Bolívar.

Su auto fue rociado con una sustancia química, por lo que la Mesa de Articulación para la Protección a Periodistas (MAPP), una coalición de organizaciones de defensa de la actividad periodística en el país andino, activó medidas legales y de protección.

El crimen de Beltrán fue condenado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), cuyo presidente, Carlos Jornet, señaló que era “inadmisible” que un periodista que había denunciado amenazas y que contaba con medidas de protección haya sido asesinado, y también exigió una investigación.

La Fundación Periodistas Sin Cadenas, que forma parte de la MAAP, recordó entonces que el caso de Beltrán se sumó a los seis crímenes contra periodistas y comunicadores registrados en 2025, el año más letal para la prensa en Ecuador.