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Resumen

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Agentes de policía se preparan para participar en un operativo cerca del mercado de Las Cuadras, en el sur de Quito, el 4 de agosto de 2026. (Rodrigo BUENDIA / AFP)
Agentes de policía se preparan para participar en un operativo cerca del mercado de Las Cuadras, en el sur de Quito, el 4 de agosto de 2026. (Rodrigo BUENDIA / AFP)
/ RODRIGO BUENDIA
Por Agencia EFE

Miles de policías y militares de Ecuador ejecutan este martes operaciones en los nueve distritos de Quito anunciadas por el presidente, Daniel Noboa, para reforzar la seguridad de la capital ante los recientes actos de violencia criminal.

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