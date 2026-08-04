Miles de policías y militares de Ecuador ejecutan este martes operaciones en los nueve distritos de Quito anunciadas por el presidente, Daniel Noboa, para reforzar la seguridad de la capital ante los recientes actos de violencia criminal.

El denominado ‘Plan de Protección de Quito’ consiste en la incorporación de 2.000 policías y 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas para realizar controles contra el crimen en mercados, bancos, estaciones del Metro, colegios, universidades y otros lugares de alta concurrencia.

Un agente de policía revisa la mochila de un motociclista durante un operativo policial en el barrio Martha Bucaram, en el sur de Quito, el 4 de agosto de 2026. (Rodrigo BUENDIA / AFP) / RODRIGO BUENDIA

Los primeros operativos iniciaron la noche del lunes y este martes el ministro del Interior, John Reimberg, recorrió los sectores de Villaflora y Chiriyacu, en el sur de la ciudad.

Por su parte, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, recorrió junto a militares otras zonas de la capital y una terminal de autobuses para supervisar los controles.

En esta primera jornada se registraron a 380 personas, 180 motocicletas y 80 vehículos, y se decomisaron 25 armas blancas y sustancias sujetas a fiscalización, cuya cantidad no fue precisada, según el primer balance del Ministerio del Interior.

Agentes de policía suben a un autobús mientras se preparan para ser desplegados durante una operación cerca del mercado de Las Cuadras, en el sur de Quito, el 4 de agosto de 2026. (Rodrigo BUENDIA / AFP) / RODRIGO BUENDIA

Además, cinco extranjeros fueron puestos a disposición de las autoridades migratorias para que se inicie un procedimiento para su salida del país.

Reimberg aseguró en varias entrevistas con medios locales que las operaciones no tienen una fecha de finalización y que las fuerzas de seguridad estarán “el tiempo que sea necesario para devolver la tranquilidad” a la capital.

El ministro indicó que los controles estarán acompañados de labores de inteligencia e investigación dirigidas a desarticular organizaciones delictivas, combatir el microtráfico y la extorsión y afectar las fuentes de financiación de las estructuras criminales.

MÁS INFORMACIÓN: Noboa propone tribunales militares para juzgar acciones de las Fuerzas Armadas en Ecuador

También señaló que el Gobierno realizará un seguimiento de las personas detenidas para comprobar que los procesos judiciales avancen y evitar que quienes cometen delitos sean liberados.

Estos operativos fueron anunciados después de que el pasado 29 de julio la Policía encontrara un cuerpo decapitado en la avenida Simón Bolívar, un suceso que solo había sucedido en municipios como Durán o Guayaquil, en la costa Pacífica.

Pichincha, cuya capital es Quito, es una de las diez provincias que desde junio pasado está bajo un estado de excepción decretado por Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales en los territorios más violentos del país; una medida que el mandatario ha utilizado en los últimos dos años, desde que a inicios de 2024 declaró a Ecuador en “conflicto armado interno” por el alto número de homicidios y nivel de criminalidad.

VIDEO RECOMENDADO

Una fiscal murió el domingo 14 de junio en un atentado a tiros en una ciudad portuaria de Ecuador, bastión de varios grupos del narcotráfico, dijo la Fiscalía General en un comunicado. (AFP)

SOBRE EL AUTOR