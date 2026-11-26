Una operación que fue presentada como un éxito de la ofensiva del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, contra el narcotráfico se ha convertido en un motivo de preocupación para Estados Unidos. El pasado 23 de septiembre, Carlos Germán Muñoz Jara, alias ‘Charlie’, señalado de ser cabecilla de una organización criminal, murió durante una intervención militar que Quito presentó como parte de su cooperación con el Comando Sur de EE.UU. Ahora, Washington investiga las sospechas de que las fuerzas ecuatorianas pudieron haber cometido una ejecución extrajudicial. Como consecuencia, el gobierno de Donald Trump ha pausado las operaciones militares conjuntas con Ecuador.

Según el diario The New York Times, las operaciones militares conjuntas están suspendidas desde mediados de octubre. Pero recién el 24 de noviembre se conoció públicamente tras la revelación de ese medio.

El NYT atribuyó la información a un funcionario estadounidense y a otras tres personas con conocimiento del asunto, quienes solicitaron mantener el anonimato.

Un soldado revisa el bolso de un hombre mientras militares realizan inspecciones de armas y drogas en Quito el 10 de febrero de 2026. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP). / RODRIGO BUENDIA

Al ser preguntado al respecto, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, aseguró el miércoles que el país continúa trabajando conjuntamente con Estados Unidos para atacar a las organizaciones criminales.

Reimberg rechazó que la cooperación bilateral esté paralizada y afirmó que ambos países mantienen un plan de trabajo. También sostuvo que existen intereses en perjudicar las relaciones entre ambos gobiernos, que, según dijo, han producido resultados positivos.

Sin embargo, se debe distinguir entre mantener la cooperación bilateral en seguridad y continuar realizando operaciones militares conjuntas, que no son necesariamente lo mismo.

La primera operación militar conjunta anunciada públicamente por Ecuador y Estados Unidos se puso en marcha el 3 de marzo de este año, cuando fuerzas de ambos países participaron en un ataque contra un presunto campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, una organización armada integrada por antiguos miembros de las FARC colombianas. Ocurrió en las inmediaciones de la comunidad de San Martín, provincia de Sucumbíos, cerca de la frontera con Colombia.

El Gobierno de Noboa presentó esa intervención como parte de la operación Exterminio Total, dirigida contra las estructuras del narcotráfico.

“Iniciamos una nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal”, escribió Noboa en un mensaje en la red social X.

Mientras que el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) dijo en la misma red: “El 3 de marzo, fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses lanzaron operaciones contra Organizaciones Terroristas Designadas en Ecuador. Estas operaciones son un claro ejemplo del compromiso de sus socios en América Latina y el Caribe para combatir el flagelo del narcoterrorismo”.

Lo que habría pasado con alias 'Charlie'

Un cadáver y una camioneta baleada por las Fuerzas Armadas de Ecuador en cooperación con el Comando Sur de Estados Unidos, en una operación contra miembros de la banda criminal Los Choneros. (Foto de X @DanielNoboaOk).

The Atlantic, otro medio estadounidense que publicó sobre la suspensión de operaciones conjuntas, recuerda que el 23 de septiembre, el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, difundió fotografías de al menos tres hombres muertos en una carretera de Manabí, una camioneta con numerosos impactos de bala y un fusil junto a uno de los cuerpos.

Las imágenes fueron presentadas como evidencia de una operación realizada en cooperación con el Comando Sur.

El objetivo de la intervención era ‘Charlie’, señalado de ser cabecilla de Los Choneros, con nexos con el mexicano Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Loffredo acompañó la publicación con una frase que reflejaba la política de mano dura del Gobierno: “Cárcel o infierno”.

#Atención | El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y el presidente de la República, Daniel Noboa, confirmaron que las Fuerzas Armadas del Ecuador, en una exitosa cooperación con el Comando Sur de Estados Unidos, abatieron a alias “Charlie”, considerado uno de los objetivos militares de mayor valor estratégico del país. El sujeto operaba como una pieza clave en la logística y el financiamiento de redes internacionales de narcotráfico. Daniel Noboa advirtió: "La batalla no termina en nuestras fronteras". Por su parte, el frente de defensa ratificó la postura del Gobierno con un claro mensaje: "La cárcel o el infierno" — GamaNoticias Ecuador (@GamaNoticiasEc) September 24, 2026

Entonces, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, compartió el mensaje y manifestó su respaldo a las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

Sin embargo, aquella operación que fue presentada como un triunfo contra el narcotráfico pasó a ser investigada por Estados Unidos.

The Atlantic refiere que la administración Trump investiga si los militares ecuatorianos cometieron violaciones a los derechos humanos durante la operación. En particular, busca determinar si los sospechosos fueron asesinados cuando ya estaban bajo custodia de las fuerzas de Ecuador.

También examina si Estados Unidos tuvo algún grado de participación o responsabilidad en la intervención.

El Pentágono aseguró que sus militares no participaron directamente en la operación del 23 de septiembre. Sin embargo, fuentes consultadas por The Atlantic dijeron que se intenta establecer si Washington proporcionó inteligencia u otro tipo de asistencia.

Mientras se desarrolla la investigación, las Fuerzas Armadas estadounidenses suspendieron las operaciones conjuntas con sus homólogos ecuatorianos.

En su reportaje, The Atlantic recuerda que Human Rights Watch denunció que en la operación militar conjunta lanzada en marzo se torturó a trabajadores agrícolas, hubo detenciones arbitrarias, bombardeos y destrucción de viviendas.

También menciona las acusaciones de prácticas autoritarias contra opositores políticos que enfrenta Noboa.

“Ecuador no tiene la misma capacidad operativa sin el apoyo de Estados Unidos”

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth (izquierda), estrechando la mano del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante una reunión en el Palacio de Carondelet en Quito, el 19 de noviembre de 2026. (Presidencia de Ecuador / AFP). / HANDOUT

El periodista ecuatoriano Paul Romero, quien cubre temas de política, seguridad, defensa y narcotráfico, afirma que la cooperación con Washington es uno de los pilares de la estrategia de Noboa contra el narcotráfico.

En entrevista con El Comercio, señala que la decisión revelada por The New York Times y The Atlantic es especialmente delicada porque se produce después de una operación militar que el propio Noboa y su ministro de Defensa presentaron públicamente como el resultado de la cooperación directa con el Comando Sur de Estados Unidos, algo que ahora considera lo más delicado del caso debido a los cuestionamientos por posibles violaciones a los derechos humanos.

“Es un tema complejo porque el gobierno ha impulsado desde hace mucho tiempo y, sobre todo, ha sobrevalorado en la lucha contra el narcotráfico, los cárteles, el apoyo de Estados Unidos y las operaciones militares conjuntas que se están desarrollando”, sostiene.

Romero considera que el asunto también debe analizarse en el contexto político ecuatoriano: la decisión estadounidense se conoce a pocos días de las elecciones seccionales, en las que se elegirán alcaldes, prefectos y concejales. Opina que el episodio puede convertirse en un problema para el capital político del oficialismo.

Estados Unidos busca evitar quedar involucrado en abusos de derechos humanos

La policía de Ecuador, junto con tropas de Estados Unidos y la DEA, desarticularon una banda criminal presuntamente ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación. (Policía de Ecuador / X).

Romero recuerda que en Estados Unidos algunos congresistas han solicitado al departamento de Defensa explicaciones sobre el alcance de la cooperación militar con Ecuador. Entre las operaciones que han generado cuestionamientos menciona el bombardeo de un supuesto campamento guerrillero en la frontera con Colombia y las intervenciones contra embarcaciones en el Pacífico ecuatoriano, señaladas de abastecer de combustible a lanchas utilizadas para transportar drogas.

“El mensaje, al parecer, es que Estados Unidos pretende evitar que sus militares estén aparentemente involucrados en violaciones a derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales en territorio ecuatoriano”, afirma.

No obstante, advierte que esta interpretación se desprende de las publicaciones de los medios estadounidenses y que, hasta el momento de la entrevista, no existía una versión oficial de Washington o Quito que explicara los motivos de la suspensión.

Uno de los efectos más importantes de una eventual interrupción de las operaciones conjuntas sería la pérdida de capacidades militares que Ecuador ha recuperado con el respaldo estadounidense.

Romero sostiene que la asistencia de Washington ha sido fundamental para fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, especialmente en labores de vigilancia, inteligencia e interdicción aérea y marítima.

Estados Unidos ha proporcionado apoyo mediante aeronaves, helicópteros y sistemas de intercambio de información de inteligencia, además de asistencia para las operaciones contra organizaciones criminales en el Pacífico.

Por ello, considera que las fuerzas ecuatorianas no podrían mantener una ofensiva de la misma magnitud si pierden ese respaldo.

“No tiene la misma capacidad porque Estados Unidos ha logrado apoyar con la recuperación de su capacidad operativa. (...) Las Fuerzas Armadas están limitadas, entonces las operaciones que se han ejecutado a raíz de la intensificación de la cooperación con Estados Unidos no van a ser exactamente las mismas”, explica.

Romero hace una distinción importante entre la suspensión de las operaciones militares conjuntas y el mantenimiento de la cooperación bilateral en seguridad, algo que se mantiene.

El analista también menciona que, según la información publicada por The New York Times, Noboa no habría firmado un acuerdo para continuar con la cooperación militar durante la reciente visita del secretario de Guerra, Pete Hegseth, a Quito. Sin embargo, aclara que no se ha podido corroborar ese dato debido a la reserva con la que las autoridades ecuatorianas manejan estos asuntos.